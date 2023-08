Willy Semler sobre acusación de violencia sexual en su contra: “Estoy muy tranquilo”

El actor nacional Willy Semler, se refirió a la denuncia en su contra por violencia psicológica y sexual que interpuso su expareja ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, las que negó rotundamente.

El intérprete nacional conversó con Nicolás Larraín en su programa "Not News" de Via X, donde aseguró que “niego rotundamente todas las acusaciones, y estoy muy tranquilo al decirlo. No es para nada mi caso”.

Fue en marzo pasado que la joven de 27 años acusó a Semler de violencia luego de que ambos mantuvieran una relación sentimental la que, según la versión de la mujer, habría terminado en un embarazo.

“Pienso que es parte del mise-en-scène (puesta en escena), pero es una opinión personal”, expuso el actor sobre el complejo tema.

“Ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua, no hay problema en cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido. No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será”, concluyó.

PURANOTICIA