Kidd Voodoo sorprende a sus fanáticos con show gratuito en estación Los Leones del Metro de Santiago

Metro de Santiago fue escenario de un evento que marcó un hito en la cultura urbana, en el marco de la celebración de sus 50 años. Kidd Voodoo se presentó gratis en la estación Los Leones, brindando una experiencia inolvidable para los miles de pasajeros que transitan diariamente por la red.

El artista nacional cuyo nombre es David León se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del género, haciendo historia al ser el primer artista chileno en agotar siete Movistar Arena. Ahora, trajo toda su energía y talento a la red de Metro, en una presentación especial que tuvo lugar a las 17:00 horas.

Este concierto sorpresa es la antesala del lanzamiento de su esperado nuevo álbum, «Satirología Deluxe Edition», que verá la luz este jueves 7 de agosto a las 20:00 horas. Kidd Voodoo ya ha adelantado parte de este proyecto con los exitosos sencillos “Me Mareo” junto a JC Reyes, y “MUÑECOTA”, una colaboración con el legendario Yandel.

El joven maipucino ha cautivado a miles con su innovadora propuesta musical y sus shows en vivo que han contado con invitados de lujo. En su primera fecha en el Movistar Arena, el intérprete de "Confortas pero dañas" sorprendió al público al invitar a Los Bunkers, cerrando el espectáculo con broche de oro al ritmo de canciones como "Bailando Solo".

