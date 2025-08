Aseguran que Carla Jara le negó a Kaminski ver a su hijo tras amenazas de muerte: "No va a permitir que se acerque"

Tras las amenazas de muerte que habría recibido Francisco Kaminski luego de que se conociera el nexo del comunicador con el asesinado “Rey de Meiggs” y que mantiene grandes deudas con prestamistas informales, su expareja, Carla Jara habría tomado decisiones importantes respecto al hijo Mariano, que tiene en común con el exlocutor.

Según reveló Paulina Nin en el último capítulo de "Hay que decirlo", la exintegrante de Mekano habría decidido mantener al menor alejado de su padre con el fin de resguardarlo y evitar cualquier tipo de riesgo.

"Ya lo habían amenazado con 'cuidado con el niño'. A su hijo lo veía, pero ya no, por protegerlo, no porque no quiera verlo", aseguró Nin.

Luego, la presentadora de televisión agregó que "la Carlita no va a permitir que se acerque. Tienen que cuidarse. No es algo en contra Kaminski, sino por todo lo que lo rodea".

"El niño tiene 11 años, igual quiere ver a su papá, entonces es algo súper complicado", complementó.

Cabe recordar que hace pocos días se informó que Jara había contratado seguridad privada para ella y su hijo.

"Carla Jara, a raíz de lo que sucedió por las amenazas del viernes, cuenta con guardaespaldas otorgados por la Fiscalía", señaló en ese entonces el periodista Sergio Marabolí en Sígueme de TV+.

"El domingo pasado, llevó a su hijo a jugar fútbol y ya se le vio con un PPI (Departamento de Protección de Personas Importantes) resguardando la integridad de ella y su hijo", agregó el panelista.

Marabolí también aseguró que desde la Fiscalía se habría descartado que las amenazas estuvieran dirigidas a Jara, pero de todas formas están manteniendo la precaución al máximo nivel.

"La Fiscalía desacreditó cualquier vínculo de esta amenaza (...) como está la amenaza, y se comprueba que no es así, lo más probable el PPI salga, pero por lo que yo sé, yo creo que van a contratar un guardia privado", cerró el comunicador.

