Francisco Kaminski es desvinculado de Radio Corazón tras 10 años de trayectoria

Luego de que salieran a la luz sus vínculos con el empresario José Reyes Ossa, conocido como el "rey de Meiggs", Francisco Kaminski ha atravesado momentos complejos.

Actualmente enfrenta una serie de acusaciones relacionadas con deudas a prestamistas informales, amenazas de muerte, conflictos familiares y el cierre de algunos de sus emprendimientos. A este difícil panorama se suma ahora su desvinculación oficial de la Radio Corazón.

Y fue a través de un comunicado donde la empresa informó: "PRISA Media Chile y Colena SpA (sociedad que representa a Francisco Kaminski), han llegado a un acuerdo por el que se pone término a su relación contractual, lo que tiene como consecuencia la salida de Radio Corazón del comunicador".

La información se da a conocer apenas dos semanas después de que la emisora decidiera suspender temporalmente al controvertido locutor.

Es importante señalar que, tras el homicidio del empresario, el exlocutor radial fue llamado a declarar en calidad de testigo. Además, se dio a conocer que mantenía una deuda superior a los 50 millones de pesos con José Reyes Ossa.

