Willy Semler fue sacado de la nueva teleserie de CHV tras denuncias por abuso psicológico y sexual

Willy Semler fue dado de baja de la nueva teleserie de Chilevisión, «Dime con quién andas».

Esto fue confirmado por el director ejecutivo de la señal en conversación con El Mercurio.

El actor grabó algunos capítulos de la ficción, donde daba vida al padre de la protagonista (Mane Swett), pero su papel fue sacado del guión luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por abuso psicológico y sexual.

Afines de marzo, una expareja del artista identificada como “Gravevinegirl Arias”, sostuvo que “me violentó sicológicamente. Tiene un cuadro de bipolaridad tipo 1 y mitomanía, y en virtud de ese padecimiento, creo que generé una dependencia emocional que me llevó a desarrollar una relación anormal con él”.

“No lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que él me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle”, agregó.

Cabe señalar que la nueva teleserie cuyo elenco está compuesto por Cristián Arriagada, Claudia di Girolamo, Paula Lucshinger, Lorena Bosch, Ximena Rivas, Cristián Riquelme, Cristián Carvajal, debería estrenarse este primer semestre.

