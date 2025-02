Willy Sabor se lanza en picada contra rutina de George Harris en Viña 2025: “Arrogante, fome, mal educado”

La noche inaugural del Festival de Viña 2025 no fue lo que muchos esperaban, ya que el encargado del humor de la jornada, el comediante venezolano George Harris, no logró convencer a los asistentes y recibió abucheos por parte del público, situación a la que respondió poniéndose a la defensiva y lanzando incluso insultos a los presentes.

Quien se refirió a este complejo momento fue el comediante nacional Willy Sabor, el que fue bastante crítico con los 10 minutos de rutina que alcanzó a realizar el venezolano sobre el escenario.

“¿Sabes lo que pasa? No hubo chistes, no había nada. Con respeto a los venezolanos, pero ahí no hay humor. No estamos acostumbrados a escuchar a alguien hablar así o el humor en Venezuela quizás es así y ellos se ríen”, aseguró en conversación con LUN.

Al ser consultado acerca del diálogo que mantuvo Harris con el Monstruo, el panelista de “Hay que Decirlo” fue tajante: “el que se pica pierde. Lo peor que pudo hacer es insultar al público”.

“Fue extraño eso. Arrogante, fome, mal educado. Malo, malo su show. Después el karaoke, un sinsentido”, añadió.

Para concluir, el ex integrante de “Morandé con Compañía” aseguró que él “trataba de escucharlo, de concentrarme, pero no había chistes, no había remate. No se preparó”.

