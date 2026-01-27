Willy Sabor se conmueve en vivo y regala casa a familia afectada por los incendios

Willy Sabor se sumó a la ola de solidaridad que recorre el país tras los devastadores incendios que arrasaron la zona centro sur, y su gesto no pasó desapercibido. El comediante y panelista de Hay que decirlo (Canal 13) decidió ir un paso más allá en medio de la cruzada liderada por figuras del espectáculo.

La iniciativa que conmovió al cantante es la de Danilo 21 y la influencer Dominique Claude, quienes buscan comprar casas prefabricadas para familias afectadas, comenzando por una en Lirquén. Lo que partió como un proyecto para una sola familia, gracias a la generosidad del público, se amplió para ayudar también a dos adultos mayores y sus hijas, una de ellas oxígeno dependiente. Se espera que el hogar prefabricado se entregue entre el jueves 29 y el sábado 31 de enero.

“Esta casa tendrá luz y agua, entendiendo la gravedad y necesidad en la que ellos se encuentran. Todo será transparentado en redes sociales. Nosotros tenemos la cuenta abierta para donaciones y recaudando fondos para entregar más casas”, explicó Danilo 21, mostrando que la ayuda masiva se toma con seriedad y responsabilidad.

Pero la noticia más comentada llegó cuando Willy Sabor decidió aportar su granito de arena o mejor dicho, una casa entera. El comediante confirmó que regalará otra vivienda prefabricada para sumar al auxilio de las familias afectadas en Ñuble y Biobío, probablemente también en Lirquén.

“Me llamaron y queremos regalar una casa… con el traslado, el armado… ya está la casa. Se va la casa”, reveló Willy, arrancando aplausos del estudio del 13. La emoción no terminó ahí: Carla Ballero, presente en el programa, contactó a Danilo 21 para coordinar la entrega, quien recibió el aporte con entusiasmo. La casita será destinada a otra familia que lo necesita con urgencia.

