Camilo Huerta se sincera y habla sobre su divorcio con Marité Matus: “Yo pensé casarme para toda la vida”

El nombre de Camilo Huerta, personal trainer y exchico reality, vuelve a sonar fuerte en la farándula tras su sincera entrevista en el podcast Sin Editar de Pamela Díaz, donde abordó sin filtros el doloroso fin de su matrimonio con Marité Matus.

Huerta no se guardó nada y confesó que jamás pensó que su historia de amor llegaría a su fin.

"Uno nunca piensa que se va a casar para separarse, yo pensé casarme para toda la vida", comentó, dejando en claro lo inesperado que fue para él el quiebre matrimonial.

A pesar de la ruptura, el exchico reality aseguró que no guarda rencores hacia Marité y que su relación, en el fondo, sigue siendo algo que solo ellos dos entienden.

"No tengo nada contra la Marité, no tengo ni rabia ni odio. La verdadera relación la sabemos nosotros, lo que pasó lo sabemos nosotros dos nomás", señaló.

Uno de los golpes más duros para Camilo fue la exposición mediática que acompañó la separación. Hoy reconoce que su silencio en su momento pudo haber sido un error.



"Personas que sentíamos tanto amor y cariño, de un día a otro pasé al odio a exponer cosas que no eran necesarias", afirmó con sinceridad.

Actualmente, el personal trainer asegura estar enfocado en sí mismo, buscando paz y crecimiento personal lejos de los flashes.

"Me gusta estar en la soledad, estar tranquilo en mi casa, aprendiendo y estudiando. Esa es hoy mi filosofía", aseguró, dejando claro que esta etapa es de reflexión y reconstrucción personal.

PURANOTICIA