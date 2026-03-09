Revelan detalles del nuevo romance de Jorge Valdivia: Daniela Aránguiz rompe el silencio

El nombre de Jorge Valdivia vuelve a sacudir la farándula, pero esta vez no por el fútbol ni por polémicas televisivas, sino por su vida amorosa.

Y es que, según destapó el programa Primer Plano, el exseleccionado estaría viviendo un nuevo romance que ya comienza a hacer ruido en el espectáculo.

De acuerdo con el espacio de farándula, Valdivia llevaría varios meses saliendo con Priscilla 'Titi' Armenakis, una joven empresaria vinculada al mundo de los viajes y bastante activa en redes sociales. La relación, que hasta ahora se mantenía bajo perfil, habría avanzado más de lo que muchos imaginaban.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien entregó detalles del supuesto romance, asegurando que el vínculo ya estaría bastante consolidado dentro del círculo cercano del exfutbolista.

"Tiene una relación efectivamente hace poquito más de 3 meses, ellos han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos".

Según lo comentado en el programa, la cercanía entre ambos incluso coincidiría con el permiso especial que Valdivia obtuvo en enero para viajar al sur de Chile junto a sus hijos, instancia en la que Armenakis también habría estado presente.

El espacio televisivo también reveló cómo habría comenzado la historia entre ambos: primero se habrían contactado por redes sociales y, tras varios intercambios, decidieron conocerse en persona. Armenakis, que además de periodista lidera una agencia de viajes llamada Soñao y Viajao, suele compartir en internet parte de sus aventuras alrededor del mundo y promocionar su emprendimiento digital.

La reacción de Daniela Aránguiz

Pero el tema inevitablemente salpicó a Daniela Aránguiz, exesposa del exfutbolista, quien fue consultada por el nuevo romance en el programa Sígueme.

Y aunque muchos esperaban una reacción explosiva, su respuesta fue más bien conciliadora.



"Si él lo está pasando bien ahora o está con una pareja, lo felicito y le deseo lo mejor. Yo creo que ya pasaron cuatro años de nuestro divorcio, de nuestra separación y es momento de que él rehaga su vida".

Eso sí, Aránguiz también dejó claro que cada uno tiene su propio camino y que no piensa involucrarse en la vida personal de su ex.

"Yo no me meto en su vida privada, como también espero que él no se meta en la mía. Le deseo lo mejor".

Incluso tuvo palabras para la nueva mujer que estaría acompañando a Valdivia, dejando en claro cuál es su única prioridad en esta historia: sus hijos.

"Mientras quieran a mis hijos y que sean buena onda con mis hijos como es ella, siempre va a tener mi cariño y mi respeto".

Aunque Jorge Valdivia ha evitado referirse públicamente al tema, en el mundo de la farándula ya dan por hecho que el “Mago” estaría iniciando una nueva etapa sentimental.

