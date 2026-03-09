"¿Qué sería de mí sin ellas?": Yamila Reyna rinde emotivo homenaje a sus amigas en el 8M en medio de su polémico quiebre con Américo

La actriz y comediante Yamila Reyna sacudió sus redes sociales este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un emotivo mensaje, dejando ver que la amistad femenina ha sido un pilar insustituible en su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Reyna compartió varias fotografías en las que aparece rodeada de amigas cercanas, dejando en claro que el apoyo y cariño que ha recibido de ellas no tiene comparación.

"En este 8M, quiero honrar a las mujeres que han llenado mi vida de amor, risas y apoyo incondicional. Mis amigas, mis cómplices, mis grandes tesoros... ¿Qué sería de mí sin ellas?", escribió, dejando un mensaje directo y sentido para sus seguidoras y amigas.

Pero no se quedó solo en lo emotivo: la actriz valoró cómo estas amistades han sido su sostén en los momentos más complejos.



"Su amistad es un regalo y hoy, más que nunca, me han demostrado la fuerza y la belleza de sus almas. Gracias por ser mi refugio, mi consejo y mi alegría", agregó, dejando ver la importancia de estas conexiones en su vida.

Con su característico toque de humor, Reyna también recordó las frases que sus amigas le lanzan cuando atraviesa crisis o momentos difíciles.



"En mis peores momentos, siempre están ahí, con sus brazos abiertos y sus frases motivadoras como '¡Te lo dije weona!'", escribió, provocando risas y cercanía con su público.

Finalmente, la comediante cerró su homenaje con una dedicatoria que mezcla cariño y complicidad:

"Las amo, mujerazas. Y las que faltan en este albumcito saben que las adoro igual", concluyó.

PURANOTICIA