Maite Orsini reaparece en TV tras dejar el Congreso: promete que “lo contará todo”

La polémica vuelve a rodear a Maite Orsini. Apenas horas después de cerrar su cuestionado paso por el Congreso, la exdiputada reaparecerá en televisión para enfrentar una entrevista donde promete hablar sin filtros.

Fue el propio canal Chilevisión el que encendió las alarmas al anunciar su participación en el estelar Podemos Hablar con un mensaje que dejó a todos expectantes: "Lo contará todo".

La conversación será conducida por Diana Bolocco y marcará el primer cara a cara televisivo de Orsini tras terminar su mediático ciclo parlamentario.

En el programa, la exparlamentaria abordará desde las polémicas que marcaron su paso por la Cámara hasta los desafíos que vienen en su nueva etapa y también aspectos de su vida personal que han estado en el centro del debate.

El timing de la entrevista no pasa desapercibido. Su aparición en pantalla ocurre justo después de que se conociera que su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia, estaría iniciando una nueva relación con la periodista Priscilla Armenakis, noticia que volvió a poner a Orsini en la conversación pública.

Pero la exdiputada no estará sola en el capítulo. El episodio también contará con la presencia del comediante Juan Alcayaga, más conocido como “Don Carter”, y la periodista Mariela Sotomayor, quien recientemente fue la primera eliminada del programa Fiebre de Baile.

El programa con la presencia de Orsini está fijado para este viernes a las 22:30 horas, en un capítulo que promete declaraciones incómodas, revelaciones y, probablemente, nuevas polémicas.

