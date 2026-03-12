Junior Playboy expulsado en vivo de “Fiebre de Baile” tras feroz pelea con Fran García-Huidobro

El escándalo estalló en pleno estudio de Fiebre de Baile. El exchico reality Junior Playboy terminó expulsado del programa tras protagonizar un tenso y caótico enfrentamiento con la jurado Fran García-Huidobro.

La drástica decisión fue anunciada en vivo por la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, quien no dudó en cortar por lo sano tras acusaciones de amenazas ocurridas durante una pausa comercial.

"Como presidenta del jurado, expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de Baile. Definitivo", sentenció Argandoña frente a las cámaras, sellando el abrupto final de la participación del polémico concursante.

El conflicto venía escalando desde minutos antes. Durante la evaluación, Fran García-Huidobro lanzó una crítica demoledora al desempeño del participante. "Estoy en un proceso de recuperación mental que no me permite interactuar con usted, según mi psiquiatra. No se sabe la coreografía, dobla la canción, literalmente le importa tres hectáreas", disparó antes de que el programa se fuera a comerciales.

Pero lo peor habría ocurrido fuera de pantalla. Al regresar al aire, la jurado aseguró que Junior la encaró en el estudio. "Me vino a encarar aquí y tengo a toda esta gente de testigo. Me viniste a hinchar las pelotas", relató.

Tras escuchar los antecedentes, Argandoña se dirigió nuevamente al exchico reality para dejar clara su decisión. "Señor Playboy, quiero decirle, para que le quede bastante claro, que yo no tengo idea de lo que está pasando arriba. Usted se jugó su participación aquí y se fue, listo".

Junior Playboy no se quedó callado y respondió con dureza a la animadora. "Me da lo mismo que usted me venga a decir las cosas (...) usted no es un ejemplo para mí".

Y antes de abandonar el estudio lanzó una última frase cargada de molestia: "Es una falta de respeto; ahora entiendo lo que vivió Naya Fácil, capaz que el día de mañana me pida disculpas también. Ya me da lo mismo, chao, chaooo".

Más tarde, García-Huidobro entregó su versión sobre lo ocurrido en el corte comercial. "¿Viniste aquí a hincharme las hueas? Y yo le respondí: '¿Y tú viniste a amenazarme delante de toda esta gente?'", contó.

Según la jurado, el episodio fue mucho más grave de lo que se vio en pantalla. "Hay cosas destruidas afuera de este estudio", afirmó, dando a entender que el escándalo dejó incluso daños tras bambalinas y terminó sellando la salida definitiva de Junior Playboy del programa.

