Maly Jorquiera vive duro golpe familiar y conmueve con emotiva despedida

La comediante compartió en Instagram un desgarrador mensaje para despedir a Regina Santiváñez Cárcamo, pareja de su padre, quien falleció tras una larga agonía. La publicación rápidamente generó una ola de apoyo entre sus seguidores.
La comediante Maly Jorquiera atraviesa por estos días un duro golpe familiar que remeció sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la humorista confirmó la muerte de Regina Santiváñez Cárcamo, pareja de su padre y a quien consideraba parte fundamental de su vida, refiriéndose a ella siempre como su madrastra.
Con un extenso y emotivo mensaje, Jorquiera quiso despedirse públicamente de quien fue un pilar para su familia durante años.
"Esta publicación es en homenaje a Regina Santivañez Cárcamo (QEPD) @reginasantivanez. El pasado 8M a eso del mediodía falleció nuestra amada Regina Santivañez Cárcamo, después de una larga y dura agonía hoy descansas en paz mi amada madrastra, te extrañaremos tanto!!! Pero sabemos que tus padres te reciben en el cielo con un abrazo eterno y La Paz que tanto necesitabas", partió diciendo.
La actriz no se quedó ahí y continuó con una sentida reflexión, agradeciendo el cariño y el apoyo que recibió de Regina durante años, dejando claro el profundo vínculo que las unía.
"Siempre te amaré, fue un honor conocerte y ser familia contigo, eres una de la mujeres más admirables que he conocido en mi vida, en todos los aspectos. Buen viaje amada madrastra, gracias x tanto amor, cuidados, conversaciones que me llenaban el alma, gracias x entenderme y darme siempre palabras que me daban fuerza e inspiración en los momentos difíciles! Gracias gracias gracias! Te llevaré siempre en mi corazón! Con amor tu hijastra María Paz . QEPD ", agregó.
El fallecimiento también ayuda a entender una decisión personal que la comediante había contado hace pocas semanas. A mediados de febrero, la propia Maly reveló a sus seguidores que había decidido llevar a su padre a vivir con ella y su hijo, un gesto familiar que ahora cobra otro sentido tras la muerte de su madrastra luego de una larga agonía.
