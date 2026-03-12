Maly Jorquiera vive duro golpe familiar y conmueve con emotiva despedida

La comediante Maly Jorquiera atraviesa por estos días un duro golpe familiar que remeció sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la humorista confirmó la muerte de Regina Santiváñez Cárcamo, pareja de su padre y a quien consideraba parte fundamental de su vida, refiriéndose a ella siempre como su madrastra.

Con un extenso y emotivo mensaje, Jorquiera quiso despedirse públicamente de quien fue un pilar para su familia durante años.

"Esta publicación es en homenaje a Regina Santivañez Cárcamo (QEPD) @reginasantivanez. El pasado 8M a eso del mediodía falleció nuestra amada Regina Santivañez Cárcamo, después de una larga y dura agonía hoy descansas en paz mi amada madrastra, te extrañaremos tanto!!! Pero sabemos que tus padres te reciben en el cielo con un abrazo eterno y La Paz que tanto necesitabas", partió diciendo.

La actriz no se quedó ahí y continuó con una sentida reflexión, agradeciendo el cariño y el apoyo que recibió de Regina durante años, dejando claro el profundo vínculo que las unía.

"Siempre te amaré, fue un honor conocerte y ser familia contigo, eres una de la mujeres más admirables que he conocido en mi vida, en todos los aspectos. Buen viaje amada madrastra, gracias x tanto amor, cuidados, conversaciones que me llenaban el alma, gracias x entenderme y darme siempre palabras que me daban fuerza e inspiración en los momentos difíciles! Gracias gracias gracias! Te llevaré siempre en mi corazón! Con amor tu hijastra María Paz . QEPD ", agregó.

El fallecimiento también ayuda a entender una decisión personal que la comediante había contado hace pocas semanas. A mediados de febrero, la propia Maly reveló a sus seguidores que había decidido llevar a su padre a vivir con ella y su hijo, un gesto familiar que ahora cobra otro sentido tras la muerte de su madrastra luego de una larga agonía.

