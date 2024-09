Waldo Villaroel de Gran Hermano declaró su amor a Camila Andrade

Camila Andrade se encontraba dentro de la placa de eliminación de la semana pasada y es por esto que Waldo Villaroel aprovechó esas últimas horas para aprovechar de declarar sus sentimientos hacia la comunicadora.

La declaración de amor se dio cuando la modelo le consultó al ‘’Huaso’’ si es que la extrañaría si le toca abandonar ''la casa más famosa del mundo''.

“¿Si yo me voy hoy, te va a dar un poco de pena aunque sea?”, le preguntó Camila a Waldo, donde el expresó que “Puedo decir que me gustas Camila Andrade, pero dejala piola (...) es mejor decir la verdad, para que andar con vacas robadas. Para que me crea que no soy chanta y que le estoy diciendo la verdad desde el corazón”.

También agregó que le gustaba mucho su personalidad puesto que es “única”, además de encontrarla bonita.

“Es la media declaración”, dijo totalmente sorprendida Camila al escuchar las primeras palabras, agregando un “estás loco”.

PURANOTICIA