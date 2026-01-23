Wagner Moura rompe barreras y hace historia por su nominación en los Oscar a Mejor Actor por “El agente secreto”

Brasil acaba de sacudir Hollywood. Wagner Moura rompió un techo que parecía intocable y se metió de lleno en la historia grande del cine al transformarse en el primer actor brasileño nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor, gracias a su rol protagónico en la aclamada película "El agente secreto".

La hazaña no es menor y el desafío tampoco: Moura deberá medirse nada menos que con pesos pesados de la industria como Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Ethan Hawke ("Blue Moon") y Michael B. Jordan ("Sinners").

Un duelo de gigantes que confirma que el brasileño ya juega en la primera división del cine mundial. Y ojo, porque su nombre no llega por casualidad: el actor viene embalado tras haber levantado su primer Globo de Oro a mejor actor de drama por este mismo trabajo, consolidando una temporada de premios que no deja de sorprender.

"El agente secreto", dirigida y escrita por Kleber Mendonça Filho, no solo puso a Moura en la mira de la Academia, sino que también se convirtió en una de las grandes favoritas del año. La cinta sumó otras tres nominaciones clave: mejor película, mejor película internacional y mejor casting, dejando claro que su impacto va mucho más allá de una sola actuación.

Este nuevo hito no surge en el vacío. La película se inscribe en una potente línea de relatos brasileños que revisitan los años más oscuros del país, siguiendo la estela de "Aún sigo aquí", protagonizada por Fernanda Torres y ambientada, al igual que esta historia, en plena dictadura militar brasileña entre 1960 y 1985. Una producción que ya había marcado precedente al quedarse con el Óscar a mejor película internacional en 2025.

Con este escenario, Wagner Moura no solo celebra una nominación histórica, si no que también se convierte en el rostro de un Brasil que decidió tomarse Hollywood por sorpresa.

