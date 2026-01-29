¿Vuelve Pancha Merino a TV+? Rumores y polémica rodean su posible arribo a "Noche de suerte"

El nombre de Pancha Merino volvió a sacudir la farándula televisiva. Tras su salida de Tal Cual, comenzaron a circular rumores sobre un posible regreso a TV+, esta vez en el controvertido programa nocturno “Noche de suerte”.

Según reveló Luis Sandoval en Que te lo digo, Merino "volvería al programa de trasnoche donde echaron a Claudia Schmitd, a Alejandro Rodríguez, Vale Saini y a todo el equipo", avivando la polémica sobre quién entra y quién sale en el espacio conducido por Joaquín Decker.

El periodista agregó que la actriz podría llegar al show gracias a su cercanía con Raquel Argandoña: "A ese programa llegaría Pancha Merino, que es amiga de Raquel Argandoña". Danilo 21, panelista del espacio, no perdió la oportunidad de señalar los incentivos: "Ahí pagan muy bien, todos dicen lo mismo", mientras que Sandoval coincidió y calificó la cifra como "ostentosa".

La palabra de Claudia Schmitd

Ante el aluvión de especulaciones, el equipo de Que te lo digo se contactó con Claudia Schmitd, quien entregó su opinión mediante un audio.

"Estuve reporteando lo que me consultabas y mi fuente me dice que es solo un rumor de pasillo", aclaró de entrada la uruguaya.

Sobre la eventual incorporación de Merino al programa junto a Decker, Schmitd expresó: "Si fuese que efectivamente la Pancha va a trabajar con Zim, me parece maravilloso que viva la experiencia y el trabajo siempre es una bendición".

No obstante, insistió en su postura: "Me parece que es sólo rumor de pasillo".

Tras sus declaraciones, Luis Sandoval no perdió la oportunidad de soltar su ironía: "¿Una experiencia grata al lado de Zim? ¿O se decepcionará y despedirán igual que a todos los paneles que han estado al lado de Zim?".

Danilo agregó un consejo pragmático: "Lo que tendría que hacer la Pancha, creo yo, es hacer un contrato fijo, que te aseguren tantos meses".

Por su parte, Alejandro Rodríguez respaldó la versión de Argandoña: "Lo que puedo decir es que la Raquel siempre dice la verdad: puede tirar sus papas y todo; pero hasta donde sé, la Raquel no miente, entonces le tiendo a creer".

Y sobre la presencia de Merino en el programa, Rodríguez lanzó su comentario más picante: "Si llega, me encantaría que llegara, para que se suba y baje al Zim".

PURANOTICIA