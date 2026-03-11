Fallece a los 80 años Tita Colodro, histórica productora de TVN y el Festival de Viña del Mar

Este miércoles 11 de marzo, se informó el fallecimiento de Tita Colodro, periodista y productora, con una extensa trayectoria en Televisión Nacional de Chile (TVN).

Según consignó 24 Horas, la profesional fue una figura clave detrás de cámaras en la realización de distintos espacios, participando en programas como «Buenos días a todos», «El menú de Tevito» y diversas ediciones del Festival de Viña del Mar.

La profesional estuvo involucrada en la producción y coordinación de importantes transmisiones televisivas. Además, participó en cadenas nacionales, debates presidenciales y ceremonias de cambio de mando.

Tras conocerse su muerte, diversas figuras de la televisión expresaron su pesar a través de redes sociales, Karen Doggenweiler, compartió en Instagram: "Hoy despedimos a una amiga y jefa maravillosa. Gracias Tita Colodro por tu excelencia y genialidad. Que afortunados fuimos con la Carola y Marcos de coincidir contigo en TVN".

"Nos unen momentos maravillosos y únicos. Eres inolvidable y tu recuerdo se queda siempre entre quienes tuvimos la suerte de estar cerquita tuyo", agregó.

El funeral de Tita Colodro se llevó a cabo a las 14:00 horas de este miércoles 11 de marzo en el Cementerio israeltita, ubicado en La Unión 837, Recoleta.

PURANOTICIA