“Fuerza Chile”: el mensaje de Pedro Pascal tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda

El actor chileno Pedro Pascal reaccionó en redes sociales al cambio de mando presidencial realizado este miércoles 11 de marzo, jornada en la que José Antonio Kast asumió como nuevo Presidente de la República para el periodo 2026-2030.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de The Last of Us publicó una serie de infografías relacionadas con los derechos de las mujeres y el debate sobre los derechos reproductivos en Chile. Junto a las imágenes, el actor escribió un breve pero directo mensaje: “Fuerza Chile”.

Las gráficas compartidas por Pascal, asociadas a la organización My Voice, My Choice, advierten sobre el escenario que enfrentan los derechos reproductivos en el país. En una de ellas se señala que “activistas por los derechos de las mujeres advierten que el país podría enfrentar un importante retroceso. Pero los movimientos en todo Chile dicen que seguirán luchando para proteger los derechos reproductivos”.

El contenido también destaca la fuerza del movimiento feminista chileno. En otra de las imágenes se afirma que en el país existe “un poderoso movimiento feminista”, recordando que “alrededor de 500.000 mujeres marcharon en el Día Internacional de la Mujer 2026, mostrando un fuerte apoyo a la igualdad de género y los derechos reproductivos”.

Las publicaciones además apuntan a la postura histórica del nuevo mandatario respecto al aborto. Según las infografías difundidas por el actor, “Kast se ha opuesto durante mucho tiempo al derecho al aborto. Anteriormente votó en contra de la ley del aborto de 2017 y apoya volver a una prohibición total”.

Actualmente, en Chile la interrupción del embarazo está permitida únicamente en tres causales —riesgo vital de la mujer, violación e inviabilidad fetal— excepciones introducidas en 2017 tras décadas de prohibición total.

En ese contexto, el mensaje compartido por Pascal advierte que “los activistas temen un retroceso en los derechos reproductivos, especialmente el acceso al aborto”, y añade que “los derechos de las mujeres están en riesgo”, mientras organizaciones feministas se mantienen en alerta ante el inicio del nuevo gobierno.

La publicación del actor generó amplia repercusión en redes sociales durante la jornada del cambio de mando, acumulando miles de reacciones y comentarios de seguidores que debatieron sobre el mensaje y el escenario político del país.

