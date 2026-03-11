Pancha Merino dispara sin filtro contra la nueva pareja de Andrea Marocchino y lanza fuerte acusación

Siguen los dardos en el mediático quiebre entre la actriz Pancha Merino y el empresario Andrea Marocchino. En un nuevo episodio del programa Noche de suerte, la intérprete volvió a referirse al tema y esta vez dirigió sus críticas directamente hacia la actual pareja de su ex.

Durante la conversación, Merino fue tajante al cuestionar el presente laboral y económico de la mujer, lanzando una dura crítica. “Lo que sí encuentro, que una mujer que estudia algo y sigue siendo promotora a los 42 años, es una fracasada”, sostuvo.

La actriz además aseguró que su expareja estaría cubriendo varios gastos de su nueva relación. “Encima si le pagan la Isapre, ¿cómo no te la puedes pagar a los 40 años? Mi expareja le paga la Isapre a la nueva polola promotora, le paga un departamento también”, afirmó.

En esa misma línea, Merino contrastó esa situación con su propia postura durante la relación. “Prefiero irme a Fonasa antes de pedirle a un hueón que me pague la Isapre”, agregó, marcando distancia respecto a depender económicamente de una pareja.

Pero las declaraciones no quedaron ahí. La actriz también lanzó una acusación más delicada, asegurando que la actual polola de Marocchino habría frecuentado su casa haciéndose pasar por amiga mientras ella aún mantenía la relación.

Consultada sobre si existía algún tipo de solidaridad femenina frente a lo ocurrido, Merino fue categórica: “No voy a ser sorora con una mujer que se metió en mi relación, tres meses, y que iba a mi casa haciéndose la amiga y después salió agarrándose a mi pololo. Eso no se lo he hecho a nadie”, sentenció.

El quiebre entre la actriz y el empresario sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo, especialmente considerando que la pareja mantuvo una relación de varios años e incluso habría tenido planes de matrimonio. Mientras tanto, las declaraciones de Merino continúan alimentando la polémica en torno a su separación.

PURANOTICIA