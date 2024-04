¿Vuelco en caso de denuncia contra Cristian Campos?: Actor habla por primera vez y cuenta que hijastra lo amenaza hace 14 años

El actor Cristián Campos (67) habló por primera vez públicamente sobre la querella por abuso sexual presentada en su contra por Raffaella di Girólamo (46), la hija de su exesposa Claudia di Girolamo. Campos afirma que conoce de estas acusaciones hace años.

En entrevista con La Tercera, afirmó que “puedo entender que alguien se demore 20 años en recordar un abuso. Lo que no entiendo es que, una vez que lo recuerde, en vez de denunciarlo, se demore 14 años para torturar al supuesto abusador”.

“A nivel familiar ha sido devastador, porque salpica a mi mujer (María José Prieto), a mi hija, a la familia de mi mujer que vivió algo similar, pero con una acusación real hace unos años. A mi familia, a mis hermanos. Es algo de unos alcances inusitados. Uno lo ve en la prensa y dice ‘pucha, qué mala suerte’, pero vivirlo es algo que yo nunca me imaginé que fuera a ser tan devastador, como que me hubieran despojado. Me despojaron de mi vida, de mi trabajo. Es como un exilio”, aseguró Campos.

“Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos, todos muy violentos, anunciándome que iba a hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás. Entonces sí, es como la crónica de una demanda anunciada. Esto no solo lo supimos hace un mes, sino que lo hemos sufrido hace 14 años”, añadió.

Campos mencionó que en esos años estaba el tema del abuso del padrastro de María José Prieto y que “me llama Raffaella y me dice: “Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro”. El padrastro era yo. Yo grabando en el norte, muerto de frío, en el desierto, en la noche, ella diciéndome esto, yo la verdad es que no entendí, no me hice cargo del asunto. Le pregunté que a qué se refería, si estaba hablando en serio, que cómo, que cuándo, de qué estaba hablando, qué es lo que era un flashback”.

“Ella está muy alterada y me dice que... no me da ninguna explicación y en cambio me dice que me va a cagar la vida, con esas palabras, y corta. Y ahí empieza una cadena de mensajes de ella hacia mí amenazándome por WhatsApp, que me va a denunciar, me escribe unos correos tremendos, me llama por teléfono cuando yo estoy comprando con mi hija en el mall para prohibirme que vaya a la playa, para prohibirme ir al teatro cuando ella va al teatro”, añadió Campos.

“Una serie de agresiones que yo no sé mucho cómo manejar, porque desde el momento en que ella descubre con su flashback que fue abusada, no me denuncia ni le advierte a nadie, ni a su madre, ni a su hermano, ni a nadie, sino que se dedica a amenazarme con estos mensajes, que a mí me tienen sumamente inquieto, porque yo estoy absolutamente seguro de que no participé en esos flashbacks o como sea que se llamen. Estoy seguro de que jamás hice algo, ni siquiera parecido que pudiera ser interpretado como eso”, enfatizó.

