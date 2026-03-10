¡Voto gratis de vuelta! Diana Bolocco cede ante la presión del público en Fiebre de Baile

El estelar Fiebre de Baile vivió un capítulo que más que baile estuvo marcado por la polémica. Este lunes, Diana Bolocco sorprendió a todos al anunciar un cambio que sacude la dinámica del programa: ¡el regreso de los votos gratuitos!

La medida llega después de que la producción enfrentara una verdadera ola de críticas en redes sociales, luego de implementar un sistema de pago para apoyar a los participantes, a diferencia de la temporada pasada. La presión del público fue tan intensa que la estación no tuvo más opción que dar marcha atrás.

En pleno programa, Bolocco detuvo la transmisión para comunicar la noticia: "Les tengo que dar una buena noticia, paren las prensas, por favor", lanzó, dejando a todos atentos. Acto seguido, reconoció que la producción había tomado nota de las quejas: "Los escuchamos y nos arrepentimos un poco", admitió sin filtros.

La animadora fue enfática: la decisión se tomó gracias a la voz del público. "Nos hacemos cargo, pero les queremos dar en el gusto a ustedes, pues para nosotros su opinión es muy importante", agregó, dejando claro que la audiencia manda.

Y fue directa al punto: desde ese momento, las votaciones vuelven a ser gratuitas. "Los escuchamos, y a partir de hoy regresa el voto gratuito a Fiebre de Baile", anunció, provocando aplausos en el estudio y una avalancha de comentarios positivos en redes.

Bolocco no perdió la oportunidad para empoderar a los televidentes: "Ya no hay excusas, así es que voten, ya va a aparecer el código QR a través de la pantalla, usted lo escanea y vota por su favorito en cada duelo, también en las noches de eliminación".

Finalmente, cerró con un mensaje directo a los fans, dejando en claro quién manda en la decisión: "Siempre su voto es muy importante, los amamos", concluyó.

PURANOTICIA