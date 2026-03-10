Dakota Johnson incendia la moda: Calvin Klein revela su lado más sexy al estilo “Cincuenta Sombras de Grey”

Dakota Johnson se convirtió en la protagonista absoluta del mundo de la moda y el espectáculo. La actriz, que alcanzó fama mundial con Cincuenta Sombras de Grey, volvió a encender las redes al unirse a Calvin Klein en una campaña que muestra su lado más atrevido y sensual, recordando a su icónico personaje junto a Jamie Dornan hace ya una década.

A sus 36 años, Dakota demuestra que la comodidad y la sensualidad pueden ir de la mano, sin importar lo que lleve puesto. La actriz protagonizó una sesión fotográfica de alto voltaje a cargo del renombrado fotógrafo Gordon von Steiner, acompañada de videos en los que con mínimas prendas destaca los jeans y la ropa interior de la marca, que ha contado con otras celebridades como Rosalía, Bad Bunny, Justin Bieber y Jeremy Allen White.

Sin filtros, la actriz confesó su amor por las piezas más atrevidas: "Uso básicamente ropa interior de hilo dental. Soy esa persona. Calvin también la fabrica. Sientes que no lleva nada, y eso es maravilloso para mí", reveló a la revista Bazaar, dejando en evidencia que sigue marcando tendencia con su estilo provocador y seguro de sí misma.

