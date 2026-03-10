¡Sold out total! Lollapalooza Chile 2026 agota todas sus entradas y promete un regreso explosivo al Parque O’Higgins

El Lollapalooza Chile acaba de encender las alarmas: ¡todas las entradas para su edición 2026 están completamente agotadas! La cita musical más esperada del país se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo, marcando un regreso histórico al Parque O'Higgins en Santiago Centro, que no recibía al festival desde 2019.

La producción del evento confirmó en un comunicado que se vendieron boletos en todas las modalidades —General, Lolla Lounge y Platinum—, lo que se traduce en una asistencia diaria proyectada de 80 mil personas, consolidando a Lollapalooza como un fenómeno imparable en Chile.

El cartel promete espectáculo de alto voltaje: encabezan Deftones, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Lorde, Chappell Roan y Skrillex, asegurando jornadas de música, polémica y energía desbordante que prometen ser inolvidables.

PURANOTICIA