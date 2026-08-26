Votación unánime: Guitarrista clásico Luis Orlandini fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Musicales 2026

Dueño de una de las trayectorias más relevantes de la interpretación musical chilena contemporánea y creador fundamental en la consolidación de la guitarra clásica en Chile, el músico, concertista y académico chileno Luis Orlandini se convirtió en el ganador del Premio Nacional de Artes Musicales 2026.

El jurado encabezado por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, sesionó en el Palacio Pereira, hasta donde llegó el destacado artista luego de conocer el veredicto unánime, confesando estar “impactado, honrado y conmovido” con la noticia.

En tanto, el secretario de Estado destacó las palabras plasmadas en el acta del jurado: “Luis Orlandini ha desarrollado una de las trayectorias más relevantes de la interpretación musical chilena contemporánea y ha sido un creador fundamental en la consolidación de la guitarra clásica en nuestro país. Su carrera ha estado marcada ante todo por la excelencia interpretativa, el permanente compromiso con la creación musical chilena y una inquebrantable vocación por la formación de nuevas generaciones de músicos”.

El documento agrega que “es un creador que ha convertido a Chile en su audiencia y su aporte al patrimonio musical nacional resulta particularmente significativo. Ha estrenado y difundido un contundente repertorio de obras de compositores chilenos, muchas de ellas escritas especialmente para él, permitiendo que la creación nacional alcance una proyección internacional inédita. A ello se suma una destacada trayectoria académica en las más prestigiosas universidades nacionales, donde ha formado a numerosas generaciones. En Luis Orlandini confluyen el virtuoso, el maestro y el impulsor de una nueva creación musical para Chile”.

DESTACADA TRAYECTORIA

Destacado intérprete nacido en Santiago de Chile. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y, posteriormente, estudió con Eliot Fisk en la Escuela Superior de Música de Colonia, becado por el gobierno alemán.

En 1989 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de München, Alemania, y desde ese momento ha desarrollado una intensa carrera internacional, actuando en importantes salas de concierto a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha estrenado más de 150 obras de compositores chilenos, muchas de ellas compuestas por su encargo.

En paralelo a su activa vida de concertista, el músico realiza giras de conciertos en Europa y América, como solista y como integrante de diversas agrupaciones; además de dictar clases magistrales en importantes seminarios y festivales. Es profesor titular de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y profesor del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Desde 2022 realizó numerosos conciertos y grabaciones en dúo, con el destacado músico chileno Raimundo Luco, junto a quien fundó el Dúo Orlandini & Luco.

DETALLES DEL PREMIO

El Premio Nacional es uno de los máximos reconocimiento que entrega el Estado de Chile a la obra de artistas nacionales quienes, por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, son acreedores de estos galardones.

Los premios comenzaron a otorgarse el año 1942, cuando se establecieron los de Literatura y de Arte. Desde entonces distintas normas legales han modificado e introducido nuevas disciplinas del arte y del conocimiento.

El año 1992 se promulgó la Ley 19.169 que establece la entrega bianual de los galardones. No obstante, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el año pasado una modificación a la Ley que establece que el Premio Nacional de Literatura vuelva a entregarse anualmente, alternando entre los géneros narrativa y poesía.

El ganador recibirá un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior); y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM).

(Imagen: Ministerio de las Culturas)

PURANOTICIA