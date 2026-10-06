María José Quintanilla quedaría fuera de Viña 2027 pese a altas expectativas por su regreso

La posibilidad de ver nuevamente a María José Quintanilla sobre el escenario de la Quinta Vergara habría quedado descartada para la edición 2027 del Festival de Viña del Mar, según la información entregada en el programa «Plan Perfecto».

La cantante, que tuvo su primera presentación en el certamen en 2004, ha sido mencionada durante los últimos años como una de las artistas que el público espera volver a ver en el principal escenario de la Ciudad Jardín. A esto se suma su actual vínculo con Mega, canal que estará a cargo de la transmisión del evento.

Sin embargo, las conversaciones para concretar su regreso no habrían llegado a buen puerto. Incluso, durante el último tiempo surgieron distintas versiones respecto de las condiciones que se habrían planteado para una eventual presentación, entre ellas una supuesta solicitud económica que no habría prosperado.

En ese contexto, Sergio Marabolí entregó nuevos antecedentes durante el espacio de espectáculos de CHV y afirmó que la programación del próximo certamen estaría prácticamente cerrada, sin considerar a Quintanilla entre sus artistas.

"¿Por qué no está en Viña? Podría asegurarles que María José Quintanilla no estará en Viña, porque el único pendiente son los humoristas, lo demás está cerrado", sostuvo el periodista en pantalla.

De igual forma, el propio Marabolí reconoció que las expectativas para que Quintanilla forme parte del evento siguen siendo altas, aunque aseguró que aquello no se traduciría en su incorporación a la edición de 2027.

"Las ganas de que esté son incalculables", comentó el periodista, una apreciación que fue compartida por sus compañeros de programa.

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