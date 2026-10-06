Coté López destapa los secretos de su quiebre con Luis Jiménez: rabia económica en Qatar y un romance con Ronaldinho

Un verdadero terremoto en la farándula nacional provocaron las recientes declaraciones de María José "Coté" López. Durante su visita al programa Hoy es Hoy de ONCE Stream, conducido por Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, la empresaria rompió el silencio sobre el bullado triángulo amoroso entre su exesposo, Luis Jiménez, y la chica reality Gala Caldirola, además de revelar un desconocido romance con una estrella del fútbol mundial.

El foco de la tensión se trasladó hasta Qatar, lugar donde se desencadenó el conflicto con el "Mago" Jiménez, luego de que López descubriera que este planeaba asumir los gastos escolares de la hija de Caldirola en un colegio bilingüe, mientras mantenía deudas con sus propios cuatro hijos.

"Yo estaba peleando con Luis porque a mí todo este tiempo me tenía con que: 'no tengo, no tengo, no tengo', y yo: 'no te preocupes, yo pago'. Y hasta el minuto del colegio, que llego allá y veo... ¿Qué va a pagar el colegio?, y pienso: 'Paga el colegio de tus cuatro hijos primero en Chile'", detalló López sobre el origen del distanciamiento.

Respecto de cómo se desencadenó el escándalo y la posterior filtración de información, la influencer dejó en claro que no existió una premeditación de su parte:

"Pame, yo no tenía idea de que se iban a casar. O sea, toda esta cosa que la gente dice como 'tenía todo preparado, es mala', yo no tenía ni idea. Entonces, esa pelea fue en la que le conté y me calenté porque me decía: 'Cuéntale, si siempre lo supe que le ibas a contar', y ahí fue cuando me entró toda la rabia por dentro".

"Nunca pensé, 'La estoy cagando'. No pensé en ella, pensaba en la rabia que tenía con él. Y después me bajó y le pedí disculpas", admitió, refiriéndose también a sus apariciones mediáticas realizadas "en caliente".

En cuanto a la relación entre Jiménez y Caldirola, Coté le restó importancia al vínculo y aseguró que era incipiente:

"Cuando pasó esta infidelidad, pa’ que quede super claro, llevaban días, no es que era algo importante... Luis tu sabí’ que estaba con otra, con otra, con otra... no se si me estoy ayudando o la estoy ca...", declaró entre risas nerviosas ante el respaldo satírico de sus anfitrionas.

Para rematar la jornada, la transmisión tuvo un vuelco inesperado cuando Pamela Díaz insinuó un antiguo vínculo de la invitada con un astro internacional. La propia Coté confirmó que mantuvo un romance con el exfutbolista brasileño Ronaldinho durante un periodo de separación con Jiménez.

"Yo ahí había hecho un cese de convivencia porque Luis Jiménez me había cagado acá (Chile)", explicó para contextualizar la situación.

López reveló que la figura brasileña llegó a regalarle valiosos objetos, entre ellos una joya de alto valor:

"Ya, pero ese fue mi pareja", afirmó López, reconociendo que le regaló un anillo, aunque decidió devolverlo junto a "muchas cosas más", mientras se guardaba el secreto de un último obsequio de valor aún mayor.

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