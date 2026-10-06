Tenso cruce en televisión: frenan a Cata Pulido tras duro comentario sobre el embarazo de Cony Capelli

Una filtración difundida por el periodista Hugo Valencia encendió las redes sociales y los programas de espectáculos, luego de que una fotografía mostrara a Cony Capelli besándose con su expareja y padre de su futuro bebé, Sebastián Daroch, a solo semanas de que la ganadora de Gran Hermano Chile anunciara públicamente su quiebre.

Ante los rumores de una posible reconciliación, la bailarina aclaró en exclusiva para el portal Lima Limón la situación de su vida privada: "Agradezco que me pregunten, pero en lo personal no me gusta tener que estar explicándome todo el tiempo sobre cosas que pasan en mi vida privada. Si bien confirmed el quiebre, porque es real, prefiero que lo que pase entremedio dejarlo un poco para la privacidad de mi familia, al menos ahora, que no tengo certeza de muchas cosas aún".

Asimismo, Capelli cuestionó la difusión de la imagen y apuntó al entorno cercano de su expareja: "Entiendo el interés y qué pena que las redes sociales del padre de mi bebé, que tiene solo gente cercana, se preste esa misma gente para estar filtrando fotos que corresponden a un círculo de confianza del papá de mi bebé. Pero bueno, el chileno es sapo y cahuinero".

La situación también fue abordada en el programa Sígueme de TV+, donde Cata Pulido lanzó un crítico comentario sobre la madurez y estabilidad de la influencer: "Si vas a estar así, mejor no te pongas a tener guaguas... mira, una puede quedar embarazada cuando eres chica, no a esta edad, si esta otra viene de vuelta. Tengamos un poquito más de responsabilidad emocional, lo digo súper en serio".

Los dichos de Pulido generaron la reacción inmediata de su compañero de panel, Pablo Candia, quien la cuestionó en pantalla: "Culpar solo a la mujer de un embarazo, es un comentario muy de los '80, muy machista por lo demás. Acá hay dos responsables... decir 'no eres una mujer de 15 años, sino que de 30' es responsabilizar a Cony y creo que no corresponde, ambos son responsables. Si quieren volver y separarse 10 veces, háganlo nomás". Pese a la recriminación de Candia, la actriz mantuvo su postura y cerró el tenso momento con un comentario irónico: "Ah, claro, la guagua va a estar súper bien así".

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