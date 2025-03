Vocalista de The Cult aclaró confuso momento en entrega de premios de Viña 2025: “Yo no esperaba un set de televisión”

La reciente participación de la banda The Cult en el Festival de Viña 2025 estuvo cargada de críticas hacia la producción, debido a que más allá de los clásicos que presentaron sobre el escenario de una Quinta Vergara prácticamente vacía, se le hizo entrega a su guitarrista de la Gaviota de Plata cuando ya ningún integrante de la banda de rock se encontraba presente, lo que desató la furia de los cibernautas, quienes calificaron lo sucedido como una falta de respeto.

Ahora, fue el propio líder de la agrupación Ian Atsbury, quien se refirió a lo ocurrido en el certamen viñamarino. “No entendí el concepto de los premios ni la interacción con el público. No estaba al tanto de las sutilezas del Festival”, indicó en conversación con The Clinic, agregando que “a veces Billy y yo nos turnamos para responder solicitudes, y en esta ocasión, creo que él fue quien estuvo abierto a la solicitud del Festival sobre el premio”.

Pese a este confuso momento, Atsbury se mostró a gusto de haber participado en el evento veraniego. “Es algo muy único de Chile, increíblemente particular y muy ecléctico. Me gustó mucho. Al principio, el ambiente era abrumador porque era un set de televisión y yo no esperaba un set de televisión”, insistió.

Al ser consultado sobre el rol de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, el vocalista de The Cult solo tuvo palabras de elogios. “Eran geniales, realmente me gustaron mucho. Los conocí después y fueron maravillosos, tuvimos una gran conexión”, concluyó en conversación con el medio mencionado anteriormente.

PURANOTICIA