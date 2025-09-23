Vocalista de Sinergia despide a Willy Benítez tras su partida: “Nos llenó de buena energía”

El mundo del espectáculo nacional perdió a una de sus figuras más recordadas. El pasado 20 de septiembre falleció Guillermo Benítez, más conocido como Willy Benítez, a los 79 años, luego de enfrentar complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV).

La noticia fue confirmada por Rodrigo Osorio, alias “Don Rorro”, vocalista de Sinergia y presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), quien expresó su pesar en conversación con radio Bio Bio. “Es una pena tremenda porque él trabajó mucho con nosotros y fue una persona maravillosa. En realidad, a nosotros nos llenó de buena energía”, señaló.

Benítez fue un artista reconocido por su paso en el “Festival de la una” y por el recordado episodio en que irrumpió en el escenario del Festival de Viña del Mar en 1983. Además, mantuvo un vínculo especial con Sinergia a raíz de un homenaje musical.

“Ahí lo conocimos. Resultó ser muy cercano, muy creativo, le encantaba la onda de la banda, entonces nos enganchamos rápidamente y empezamos a hacer un montón de cosas juntos. Hicimos un show de celebración de los 20 años de Sinergia y él nos llenó de ideas y él mismo hizo varias actuaciones, varias performances, se disfrazó de acomodador, acomodaba a la gente”, recordó Osorio.

