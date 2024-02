Vivi Acevedo por la detención de Sebastián Ramírez por violencia de género: “Se veía venir”

La ex participante de Gran Hermano, Viviana Acevedo aseguró que la detención de Sebastián Ramírez por violencia de género en contra de su pareja, no le sorprendió, y acusó a su compañero de encierro, de que este actuar agresivo “siempre existió”.

“Estoy a full ayudando a Viña, pero… ¿Por qué tan sorprendidos? Era cuestión de tiempo y la verdad me sorprende que no haya sido antes. Díganlo conmigo: No es un niño, es un adulto”, aseguró a través de sus redes sociales.

En esa misma instancia aseguró que las actitudes violentas “siempre existieron” y que esto era algo, que “se veía venir”.

“Le mando todas las fuerzas a la chica. La violencia siempre existió nunca desistió, ¡sépanlo!. Necesitaba decirlo, sorry not sorry”, terminó.





