Virginia Demaría rompe el silencio y habla sobre el fallecimiento de su hermana: “Era única”

A días de enfrentar una de las pérdidas más dolorosas de su vida, la cocinera y exfigura televisiva Virginia Demaría se refirió públicamente al fallecimiento de su hermana Gabriela, ocurrido en la antesala de la Navidad, y compartió cómo su familia vivió esas jornadas marcadas por la ausencia.

Gabriela Demaría, de 54 años, había viajado desde Villarrica hasta Santiago con el objetivo de pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos. Sin embargo, el pasado 22 de diciembre sufrió un infarto hemorrágico que le costó la vida, generando un profundo impacto en su entorno más cercano.

En entrevista con Lun, Virginia Demaría relató que, pese al dolor, la figura de su hermana estuvo presente de manera constante durante los días posteriores. “Ella estuvo presente todo el tiempo. No físicamente, pero sí en cada conversación, en cada risa y en cada recuerdo que inevitablemente apareció porque ella era humor permanente, ella era única”, expresó.

La cocinera reconoció que la tristeza fue inevitable, especialmente al realizar el funeral en vísperas de Navidad. “Obvio que hubo pena porque su ausencia se siente y se va a sentir siempre”, señaló, dando cuenta del impacto emocional que dejó la partida de Gabriela en la familia.

Aun así, Demaría explicó que optaron por vivir esas fechas desde un lugar honesto y sin presiones externas. “Nos dimos permiso para estar como estábamos, sin exigencias. Y eso hizo que fuera una Navidad muy real. No fue feliz en el sentido clásico, pero sí fue una Navidad con amor que nunca olvidaremos”, concluyó.

