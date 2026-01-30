Violento asalto sacude a “Fiebre de Baile”: compañero de Cony Capelli fue atacado antes de salir a escena

Un complejo momento vivió David Sáez, bailarín y compañero de Cony Capelli en Fiebre de Baile, luego de ser víctima de un violento asalto ocurrido este miércoles, pocas horas antes de presentarse en el estelar de baile.

Fue el propio artista quien dio a conocer la situación a través de sus historias de Instagram, donde explicó la razón de su ausencia digital. “Fui víctima de robo. Me encuentro bien físicamente, recién recuperando el acceso a mis cuentas”, escribió, agregando que perdió el historial de WhatsApp tras el incidente.

Pese a lo ocurrido, Sáez igualmente se presentó junto a la ganadora de Gran Hermano para competir por el trono de la jornada, el que finalmente quedó en manos de Skar Labra y Mauricio Castillo.

Ya este jueves, el rostro de Fiebre de Baile entregó más detalles mediante un video, señalando que se trató de “un asalto muy violento”, en el que sufrió golpes, cortes, vidrios rotos y el robo de su teléfono celular. No obstante, quiso llevar tranquilidad a sus seguidores: “Estoy bien, sanito. Lo material se recupera”.

Finalmente, adelantó que más adelante profundizará en lo ocurrido y en las medidas que debió tomar para proteger sus cuentas personales, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas. “Gracias por preocuparse y por su amor”, cerró.

