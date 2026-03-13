Revelan quién reemplazaría a Julio César Rodríguez en “Contigo en la Mañana”

La teleserie televisiva en Chilevisión sigue sumando capítulos. Luego de que Julio César Rodríguez anunciara hace unos días su renuncia al canal, comenzó la gran pregunta que tiene a los televidentes especulando: ¿quién tomará el mando del matinal Contigo en la Mañana?

Muchos pensaban que el reemplazo natural sería el actual coanimador, Eduardo de la Iglesia. Sin embargo, todo indica que la señal tendría otros planes bajo la manga y el nombre que estaría tomando fuerza podría sorprender a más de uno.

Según reveló el portal Informa Primero a través de su cuenta de Instagram, el elegido para asumir el desafío sería nada menos que Julián Elfenbein, quien regresaría con un rol protagónico para ponerse al frente del matinal.

Eso sí, hasta ahora la información no ha sido confirmada oficialmente por el canal, por lo que el rumor sigue alimentando el cahuín televisivo.

Y por si fuera poco, el futuro de Rodríguez tampoco estaría completamente cerrado. De acuerdo con lo que contó Sergio Rojas en el programa Que Te Lo Digo, el animador habría recibido una tentadora contraoferta para no abandonar del todo la señal.

Según el periodista, la propuesta sobre la mesa sería de nada menos que 35 millones de pesos mensuales, pero con una condición: que continúe ligado al canal únicamente como rostro de Chilevisión.

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