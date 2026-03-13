Daniela Aránguiz responde a Vasco Moulian tras revelar supuesto ninguneo de la mamá de Cuco Cerda: “Me cuesta mucho creer algo así”

Nuevo capítulo en la farándula. Esta vez la protagonista es Daniela Aránguiz, quien decidió responder públicamente luego de que Vasco Moulian lanzara una bomba en televisión sobre un supuesto comentario en su contra.

Todo explotó en el programa Primer Plano, donde Moulian relató una conversación que, según él, ocurrió en los pasillos de Fiebre de Baile. En ese contexto, aseguró que Katherine Helfmann —madre de “Cuco” Cerda— habría lanzado un comentario bastante despectivo contra la panelista.

De acuerdo con el relato del opinólogo, al preguntarle por su relación con la exesposa de Jorge Valdivia, Helfmann habría respondido sin filtro: "La encuentro media cuma".

La respuesta de Daniela Aránguiz

Pero Daniela Aránguiz no se quedó callada. Desde el programa Sígueme, la panelista salió a poner en duda derechamente la historia que contó Moulian y aseguró que, al menos por su experiencia, la relación con su suegra dista mucho de lo que se está comentando.

"Me cuesta mucho creer algo así, quiero ser súper sincera, pero me cuesta mucho creer algo así porque Kathy no viene de un estrato social muy alto; ella es de una familia súper esforzada, según tengo entendido. Es de actitud súper piola", señaló la llamada “Cara de Cuica”.

La ex chica Mekano insistió en que cada vez que ha compartido con ella, el trato ha sido totalmente distinto a lo que se insinuó en televisión. "Tenemos una relación cordial. Las veces que yo he ido a su casa o hemos compartido en ciertos lugares, ha sido súper amorosa conmigo, entonces me costaría mucho creer que esto sea así".

Eso sí, también aprovechó de marcar distancia respecto al vínculo que Helfmann tiene con Faloon Larraguibel, otra figura cercana al círculo de Mateucci.

"Obviamente que yo no tengo la misma relación que tiene Faloon con ella, porque Faloon pasa mucho tiempo en la casa de Kathy. Yo soy más de estar mucho en mi casa, me gusta estar en mi casa", concluyó.

PURANOTICIA