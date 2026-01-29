Vinculan a Jorge Arecheta con conocida actriz chilena tras sospechosas coincidencias

Jorge Arecheta volvió a quedar bajo la lupa, pero no por un nuevo proyecto en Mega, sino por un supuesto romance que sus propios seguidores se encargaron de destapar. El actor de 40 años fue vinculado sentimentalmente con Octavia Bernasconi, actriz del mismo canal y 14 años menor, en una historia que se armó a punta de pistas, coincidencias y mucha observación en redes sociales.

Como verdaderos detectives digitales, los fans comenzaron a revisar publicaciones, fechas y locaciones. Todo explotó cuando Arecheta subió una serie de fotos a Instagram y una imagen en particular encendió las alarmas: el lugar coincidía sospechosamente con una postal que Bernasconi había compartido casi al mismo tiempo.

Una seguidora no dudó en decirlo sin filtro y dejó el comentario que desató el rumor: “Haces linda pareja con Octavia. Una de estas fotos es igual a la que colgó ella en su IG. Misma micro y flores en el pavimento mojado por la lluvia. ¡Hacen una linda pareja!”.

Las comparaciones no tardaron en multiplicarse. En una foto publicada por Octavia en noviembre de 2025 se ve una calle mojada y, al fondo, una micro roja y blanca. En el carrusel de Arecheta, específicamente en la cuarta imagen, aparece el mismo transporte público, pero desde un ángulo más cercano, donde incluso se alcanza a leer: “67 H. Rawson”.

El detalle no es menor: la micro corresponde al transporte público de Buenos Aires, Argentina, lo que llevó a muchos a concluir que ambos no solo estaban en el mismo lugar, sino que además podrían haber estado viajando juntos.

Para sumar más misterio al asunto, los actores no intercambian comentarios entre ellos, solo discretos “Me gusta” en sus publicaciones. Un silencio que, lejos de apagar los rumores, terminó alimentando aún más las especulaciones sobre un romance.

