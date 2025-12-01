Viña del Mar se prepara para el regreso explosivo de Los Bunkers con su MTV Unplugged

La espera terminó. Los Bunkers regresan a Viña del Mar con su tan esperado MTV Unplugged, justo en la ciudad donde comenzaron su gira en febrero pasado. Tras un tour que agotó 61 fechas consecutivas en todo el país, la banda penquista se prepara para encender la Quinta Vergara el 17 de abril de 2026.

Con un formato íntimo y especial, el grupo, que además es cabeza de cartel de la próxima edición de Lollapalooza Chile, ofrecerá un repertorio diseñado para complacer a todas las generaciones.

El público podrá cantar a todo pulmón clásicos como "Bailando Solo", "Nada Nuevo Bajo El Sol", "Llueve Sobre La Ciudad" y otros himnos que marcaron la historia de la música chilena.

Entradas y preventa

En relación a su venta de entradas, estas estarán disponibles a partir del jueves 4 de diciembre en Ticketplus, con una preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador. La venta general comenzará el sábado 6 de diciembre al mediodía, a través del mismo sistema.

Con este regreso, Los Bunkers no solo prometen nostalgia, si no que también vuelven a demostrar por qué siguen siendo uno de los nombres más poderosos del rock chileno, capaces de llenar estadios y dejar a los fans con ganas de más.

