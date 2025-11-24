Viña 2026 revela su programación por día: Gloria Estefan abrirá los fuegos y Milo J cerrará el certamen

El Festival de Viña del Mar 2026 ya toma forma y cada vez se ve más cercano el inicio de la fiesta musical del verano. El viernes se dieron a conocer las figuras que serán parte del espectáculo viñamarino y durante este lunes, la organización dio cuenta de los días en que cada uno de ellos se hará presente en el escenario de la Quinta Vergara en el mes de febrero.

CALENDARIO

El domingo 22 la apertura estará a cargo de Gloria Estefan, mientras que el cierre correrá por cuenta de Mateo Bocelli.

El lunes 23 serán los británicos de Pet Shop Boys quienes abrirán los fuegos de una noche llena de clásicos, mientras que Bomba Estereo será la encargada de cerrar.

El martes 24 de febrero será una noche marcada por la diversidad de estilos con el pop romántico de Jesse & Joy y la energía del pop sur coreano en la voz de Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily, más conocidas como NMIXX.

El miércoles 25 los ritmos latinos se tomarán la noche con el regreso de Juanes y

al cierre, la fiesta estará a cargo de los argentinos de Ke Personajes.

Al día siguiente, el jueves 26 el espectáculo se vestirá de gala ya que el show estará a cargo en el inicio de la chilena más exitosa en el planeta, Mon Laferte, mientras que al final de la jornada llegará será Yandel Sinfónico.

Finalmente, la fiesta terminará arriba junto a tres de los exponentes más referenciales de la música urbana el viernes 27 de febrero. Esa jornada el inicio estará a cargo de Paulo Londra, quien luego dará paso al trap nacional de Pablo Chill-E, que llegará con toda su batería de éxitos, para un cierre icónico con el fenómeno musical de Argentina, Milo J.

Sobre el calendario del evento estival se refirió Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, quien afirmó que “logramos un hecho histórico al presentar el 100% de la parrilla musical de una sola vez, recibiendo muy buenas opiniones de las personas, con artistas para todos los gustos y necesidades, como debe ser”.

Agregó que “este evento, el más grande del país, representa para nuestra ciudad un motor de desarrollo económico y una importante creación de empleo directo. Por eso es tan relevante recibir a millones de turistas y a todos los vecinos que disfrutarán del Festival Latino Más Grande del Mundo”.

Cabe señalar que el Festival de Viña del Mar 2026 se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

Las entradas para ver, escuchar y disfrutar de cada una de las jornadas del festival latino más grande del mundo están disponibles en Pre Venta Santander y Entel a partir del miércoles 26 de noviembre a las 11:00 horas hasta el viernes 28 de noviembre a las 11:00 horas.

Mientras que la venta general comenzará el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 11:30 horas, a través de Puntoticket.

PURANOTICIA