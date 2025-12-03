¡Viña 2026 confirma su cartel! Conoce las canciones internacionales que competirán en el festival

La organización del 65 Festival de la Canción de Viña del Mar, entregó este miércoles el listado oficial de países e intérpretes que participarán en la versión 2026 del Festival latino más grande del mundo.

En total se trata de doce obras que representarán a sus respectivas naciones tanto en la competencia folclórica como internacional y que fueron elegidas tras una cuidada selección que se llevó a cabo por un jurado seleccionador.

En la competencia internacional los países elegidos fueron: Italia, Chiara Grispo “Grazie A(d)dio”; España, Antoñito Molina “Me Prometo”; República Dominicana, Johnny Sky “Call on Me”; Estonia, Vanilla Ninja “Ready To Go”; Chile, Son del Valle “El Ciclo” y México, TREX “Ruta Correcta”.

Por su parte en la competencia folclórica, en esta oportunidad se hizo un acercamiento más profundo a la música de raíz y el resultado fue las siguientes canciones e intérpretes: Chile, con el grupo A los 4 vientos y la canción “Valoración”; Argentina, Campedrinos “La Zamba”; México, Majo Cornejo “Ningún color tiene dueño”; España, María Peláe “Que vengan por mi”; Colombia, Rebolú / “Los Herederos” y Ecuador con la cantante Brenda que interpretará “Capullito”.

Las canciones fueron elegidas entre cerca de 800 obras que llegaron hasta la producción y muchas de ellas desde países europeos que en los últimos años han mostrado gran interés en ser parte de la competencia. Posteriormente se inició el trabajo del jurado seleccionador integrado por: Ángelo Pierattini (representante de la SCD); Sol Bustamante (representante de la Municipalidad de Viña del Mar); Jorge Méndez (profesional representante de la Industria Musical Chilena); Javiera Vinot (destacada autora, compositora y músico nacional) y Roberto López (director musical del Festival).

Entre los doce participantes destaca el talento, innovación y la calidad vocal que cada uno de los artistas ha desarrollado en sus respectivas y ascendentes carreras con varios hitos relevantes y que esperan consagrar en el escenario de la Quinta Vergara.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti señaló: “Las competencias han tenido un nivel muy potente en las últimas versiones del Festival. Ese es justamente el desafío: seguir aumentando el estándar para que los mejores artistas y cantantes lleguen al escenario más importante de Latinoamérica”. Además, agregó: “Este año tuvimos una gran cantidad de postulaciones, lo que deja de manifiesto la importancia y el respeto que el Festival tiene tanto a nivel internacional como en nuestro país. Debemos cuidar las competencias y, con el trabajo que estamos realizando, vamos por muy buen camino”, finalizó la edil.

Los doce intérpretes participarán por la Gaviota de Plata a la mejor canción y al mejor intérprete en cada una de las categorías, además de un premio en dinero que asciende a los UF 739.

La competencia internacional y folclórica del Festival de Viña del Mar se ha ido posicionando en los últimos años lo que se vió ampliamente reflejado en la alta sintonía lograda en la versión 2025 con una repercusión internacional de canciones que participaron. Una de ellas fue justamente la que ganó el género internacional. En efecto, la canción “Tierra trágame” del mexicano Kakalo, posteriormente fue grabada por el cantautor en colaboración con Carín León y tal fue su repercusión, que terminó nominada al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana.

El Festival Internacional de la canción de Viña del Mar se llevará a cabo desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero de 2026, a cargo de Megamedia y Bizarro Live Entertainment. Se transmite a través de Mega mientras que la plataforma Disney+ lo lleva a toda Latinoamérica y Billboard a través de su sitio web con especiales y contenido exclusivo al resto del mundo.

PURANOTICIA