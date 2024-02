Viña 2024: Young Cister se quiebra en medio de la conferencia de prensa, y reconoce que estar “feliz” por presentarse en el Festival

El cantante urbano Esteban Cisterna, conocido artísticamente como Young Cister, se emocionó en la conferencia de prensa del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, esto tras recordar sus inicios y lo que significa para él, poder presentarse en el certamen.

"Lo logré. Veíamos en la casa estas mismas ruedas de prensa de nuestros artistas favoritos y es como raro, de verdad es muy raro, no sé cómo expresarlo ni sé cómo sentirme. Estoy feliz, pero es raro", comenzó diciendo.

"Era un niño que estaba haciendo música en mi pieza, con un micrófono que me regaló mi papá en ese tiempo. Me da pena decirlo… pero es muy fuerte para mí todo esto, y me hace conectarme con mi niño interior, porque fue difícil", agregó el artista, entre lágrimas.

"Para mí esto era imposible, era muy difícil, y estoy aquí. Estoy emocionado, no es tristeza, es felicidad. Me siento muy feliz de estar aquí, es tremenda oportunidad y sigan sus sueños, que nadie les diga que no lo pueden hacer, porque mucha gente me lo dijo, me dijo que no podía hacer esto, y aquí estamos gracias a Dios. No quería llorar", expresó.

Cabe recordar que el interprete de "La Terapia" se presentará el día jueves 29, y cerá el encargado de cerrar la quinta jornada de Viña 2024.



PURANOTICIA