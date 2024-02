Viña 2024: Luis Slimming confiesa haber tenido una pesadilla a horas de su presentación en el Festival

El comediante nacional Luis Slimming, será la persona encargada del humor, en la tercera noche del Festival de la Canción de Viña del Mar 2024, y a pocas horas de iniciar su show, asegura que tuvo una pesadilla, relacionada con su rutina.

En el marco de la conferencia de prensa, el comediante aseveró que "Hace poquito, tuve un sueño de que estaba acá y me infartaba, pero no me infartaba... En mi sueño, yo caía del lado, así como cuando juegas videojuegos y los camarógrafos se mueren", explicó riéndose.

"En mi sueño yo quedaba así (de lado, en el suelo) y después me decían ‘Lucho, despierta’, y volvía, pero después caía de nuevo", añadió.

Si bien no aseguró que fuese, efectivamente, el escenario de la Quinta Vergara, "solo sabía que tenía que ir a un lugar importante y no podía llegar".