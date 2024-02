Viña 2024: Javiera Contador se salva del “Monstruo”

Tras la impecable presentación del artista italiano Andrea Bocelli, la humorista Javiera Contador le tocó entrar al escenario en medio de un público, que no estaba conforme con que al cantante lírico no le dieran la Gaviota de Platino.

Las pifias fueron parte de varios minutos de rutina, lo que la estaba convirtiendo en la primera víctima del temido “monstruo” del Festival.

Cuando la actriz llegó al escenario se lo notó extremadamente nerviosa, hablando acelerado y quedando en silencio en varios momentos de la rutina.

Quizás el error más imperdonable, es que la historia que contó no solo no causó gracia a los espectadores, además la contó de una manera tan rápida que la gente no pudo conectar ni entender la narración.

Con una rutina, hablando sobre su vida familiar, su obsesión por las compras por la televisión durante la pandemia y un nuevo viaje a Disney (como continuación de su rutina de 2020), no pudo dar vuelta al exigente público de la Quinta Vergara.

En internet, la cosa no fue diferente y fue criticada por las mismas razones: "Muy dispersa Javiera Contador, tendría que haber entrado con varios chistes cortos, pero mucha historia", "Más allá de Andrea Bocelli y los nervios de tener que retomar ella el festival, no se le entiende nada a Javiera Contador", "Ese ritmo para contar las historias, uf! Cualquiera se cree cómico, ahora", y "No es por nada pero la Javiera contador debería de bajarse, ya da penita", se pudieron leer en las redes sociales.

La artista transparentó sus emociones en el escenario, argumentando que se quería ir, y le dijo al público, que “no le dieron más la oportunidad”, pero que también entendía que “estaban en su derecho”.

Sin embargo, pudo dar vuelta la rutina, cuando realizó pasos de baile, en el marco, de una historia de “salida con amigas”.

Sin embargo, el momento que “salvó” la rutina, fue cuando presentó a “su familia”, que resultaron ser los actores de “Casado con Hijos”: Fernando Larraín, Fernando Godoy y Dayana Amigo, interpretando a los personajes de la sitcom.



PURANOTICIA