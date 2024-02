Viña 2024: Internautas critican voz de Alejandro Sanz

El primer artista en pisar el Festival de Viña del Mar 2024, fue el español Alejandro Sanz, sin embargo, a pesar de cantar sus grandes éxitos, los internautas no dejaron pasar un gran detalle: su calidad vocal.

Y es que durante los primeros compaces de su presentación, el intérprete de “Corazón Partío” no ha mostrado su mejor voz, y la gente en redes sociales, no ha dejado pasar este detalle.

Aunque, cabe mencionar, que hay otro grupo de usuarios de redes sociales, que ha manifestado, que quizás es el sonido de la Quinta Vergara, que no está a tono con el artista.

"Qué pasa con el show, Sanz ya no canta que hay tanto apoyo de voces y solos de la banda?? Hay problemas de audio o soy yo?", "Alejandro Sanz debiese invitar a Raquel Castillo al escenario pa’ que armonicen con sus voces..", "Guapo Sanz pero que mal que está cantando #Vina2024", "No sé si le pusieron muchos micrófonos a las trompetas y poco sonido a la voz de Sanz...debería ser su despedida de los escenarios", "Sanz la cagó para desafinado una tortura", se puede leer en X (Ex Twitter)



