Viña 2024: Francisco Saavedra recibe muchas críticas por animación del Festival

La primera noche del Festival de Viña del Mar 2024, vio el debut del animador Francisco Saavedra como conductor del certamen musical latino más importante del mundo.

Sin embargo, si revisamos las redes sociales, las calificaciones por la animación del rostro de Canal 13, no han sido las más positivas.

Entre las quejas más notorias de los usuarios de la red social X, son que se le ve muy nervioso, ha pronunciado mal algunas palabras y que no tiene química, con la otra animadora del certamen: María Luisa Godoy.

Incluso, no fueron pocos quienes aseguraron que el rostro masculino para el Festival, por parte de Canal 13, debía haber sido Sergio Lagos, quien ya estuvo a cargo de conducir el evento veraniego en pasadas ediciones.

"Como se devaluó también la conducción del Festival de Viña. Es horrendo Pancho Saavedra. Hay que juntar firmas para que vuelva Sergio Lagos", "Pancho Saavedra trajo su tonito de Lugares que hablan y me hace recordar a Montaner. Ese registro agudo apestoso no puede ser animador de nuevo", "Pancho Saavedra gesticula mucho como si estuviera arriba de un kajak por un rio tormentoso.Y Mari Godoy, su vestido blanco la hizo lucir hermosa en un luto sublime por Viña. Pero como dupla no me convencen por sus voces", y "Es horriblemente fome Pancho Saavedra wn. Más pauteado que la chucha y ni habla ni interactúa con el público", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X (Ex Twitter).

Debido a esto, el nombre de Francisco Saavedra fue trending topic en la red social durante toda la transmisión del Festival Viña 2024.

PURANOTICIA