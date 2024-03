Viña 2024: Francisco Saavedra asegura estar “conforme” por su trabajo como animador del Festival

El Festival de Viña 2024, marcó el debut de Francisco Saavedra como animador del certamen latino más importante del mundo, y en sus propias palabras, el conductor asegura estar "conforme” por el trabajo realizado.

Hora antes de salir a la última noche de Festival, “Pancho” realizó una publicación en su cuenta de la red social Instagram, donde reflexionó sobre su rol como el presentador del certamen viñamarino.

En un video donde lo mostró junto a su equipo, Saavedra reflexionó: "Cuando uno piensa, de repente, en el cansancio emocional, te das cuenta de que si no es por ustedes, uno no se sostiene, porque estamos absolutamente expuestos y creo no haber tenido nunca en la vida una semana con tanta exposición".

"Estar ahí en la palestra, palos porque bogas, palos porque no bogas, pero al final con la convicción de que uno tiene que estar tranquilo y conforme de que lo dio todo", agregó.

"Finalmente, lo que nos ha pasado esta semana es que el público, la gente en la Quinta, la gente en la calle, todos los días me ha hecho cariño y eso finalmente responde a que trabajamos de manera súper profesional durante todo el tiempo", aseguró Saavedra.

"Así que chiquillos, muchas gracias, me sentí muy contenido y de verdad me siento muy conforme con el trabajo que entregamos", finalizó.

(Imagen: @franciscosaavedr)

PURANOTICIA