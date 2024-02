Viña 2024: Elenco de “Casado con Hijos” defiende a Contador tras pifias

La noche de Javiera Contador en la segunda jornada de Viña 2024, no fue la mejor, ya que fue abucheada y desaprobada durante gran parte de su rutina y estuvo a punto de ser devorada por el “Monstruo”.

Sin embargo, cuando salieron los actores de la serie “Casado con Hijos”, Fernando Larraín, Fernando Godoy y Dayana Amigo, la rutina pudo terminar de forma más tranquila, aunque no exitosa y no se llevó premios del público.

Recordemos, que ellos interpretan a la familia “Larraín”, donde la comediante interpreta a la matriarca, “Kena”, mientras que los demás actores dan vida a su marido “Tito” y a los hijos “Nacho” y “Titi”, respectivamente.

Los actores, en backstage, opinaron sobre la presentación de Contador en el escenario y dieron sus razones por las cuales, no le fue tan bien como en el 2020.

Dayana Amigo, comentó que su intención era venir a apoyarla, y se dio cuenta que "es súper difícil ver a una compañera, y a cualquier artista que esté en un escenario tan grande, con toda esa gente en contra”, aseveró.

“Creo que ningún artista se merece que lo pifien por su trabajo, es super duro (...) No entiendo mucho por qué, comprendo que la gente tiene derecho, a lo mejor, a no aplaudir. Pero me pasa que las pifias, sobre todo que les pasa aquí mucho a los comediantes, lo encuentro súper duro, súper difícil”, comentó.

Por su parte, Fernando Godoy fue más breve y para radio FM2, también le brindó su apoyo, tras lo ocurrido en el escenario de la Quinta Vergara: "Fue súper intensa la energía en el escenario (...) La quiero mucho, le dio las gracias por la oportunidad por estar en un escenario muy importante. Lo pasamos súper bien", señaló.

