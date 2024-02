Viña 2024: Andrea Bocelli recibe Gaviotas de Plata y Oro en impecable presentación

El intérprete Andrea Bocelli fue el encargado de abrir la segunda noche del Festival de Viña 2024, y con una impecable presentación, donde el público de la Ciudad Jardín lo premió con las Gaviotas de Plata y Oro.

"Es increíble, precioso", dijo el cantante lírico tras recibir los galardones, mientras el público reunido en la Quinta Vergara, también pedía el galardón del platino.

Recordemos que el artista, recibió unos galardones especialmente hechos para él, con escrituras en braille, para que pudiese leer el mensaje impreso en el símbolo del evento.



El show del artista italiano comenzó con una interpretación de la orquesta Metropolitana de Santiago de 114 músicos, de la pieza “Carmina Burana” que maravilló al público de la Quinta Vergara.



El cantante lírico encantó a todos al iniciar con "O fortuna", para luego "La donna é mobile", entre otros de sus éxitos.



No estuvo solo en el escenario ya que invitó a Larissa Martínez, luego con Caroline Campbell al violín y también con Pía Toscano quien cantó "All by myself" y ayudó en el dueto de "Vivo per lei" (la canción insignie de Bocelli), además, el artista tuvo un especial dúo con su hijo Matteo.

Este último tuvo una porción del show, donde, incluso, cantó y bailó con el público, que le recibió de manera animada y cariñosa.

También, en varios pasajes de su show arriba de la Quinta Vergara, fue acompañado por una pareja de baile, quienes también recibieron aplausos del respetable, por su danza.

Su impecable show terminó con la interpretación de “Por ti Volaré” y "Nessun Dorma", además de otro dúo con su hijo Matteo, que coronó la presentación del artista italiano.



PURANOTICIA