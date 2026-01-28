Victoria Beckham es homenajeada con importante reconocimiento y David Beckham no puede ocultar su orgullo: “Nadie se lo merece más que tú”

A solo días del terremoto mediático que provocaron las explosivas declaraciones de Brooklyn Beckham contra su propia familia, el clan Beckham reapareció en escena con una imagen cuidadosamente calculada. David y Victoria Beckham, junto a sus hijos Harper, Romeo y Cruz, volvieron a dejarse ver en público y lo hicieron enviando un mensaje claro: unidad total.

Todos vestidos de riguroso negro, la familia asistió a un exclusivo evento en el marco de la Semana de la Alta Costura en París, donde la ex Spice Girl fue la gran protagonista de la noche. Victoria Beckham recibió nada menos que un prestigioso reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura francés, consolidando su estatus en el mundo de la moda internacional.

La postal no pasó desapercibida y rápidamente fue interpretada como una respuesta silenciosa —pero elegante— a la controversia que sacudió a la familia la semana anterior. Lejos de las declaraciones públicas, los Beckham optaron por una aparición estratégica y cargada de simbolismo.

Como era de esperar, David Beckham se encargó de amplificar el momento a través de redes sociales, compartiendo imágenes de la ceremonia y dedicándole un mensaje cargado de orgullo y apoyo a su esposa.

"Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has logrado @victoriabeckham . Ser nombrada Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés... nadie se lo merece más que tú x te amamos ", escribió el exfutbolista, dejando claro de qué lado está en medio del vendaval familiar.

Mientras Brooklyn sigue brillando por su ausencia, la familia Beckham parece decidida a mostrar que, pese a las grietas internas, el imperio sigue en pie.

