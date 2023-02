Vesta Lugg deslumbró con osado look en la “Noche Cero”: Desfiló solamente con ropa interior

La noche de este viernes 17 de febrero se llevó a cabo la “Noche Cero”, la nueva Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, la que en esta ocasión se realizó bajo la consigna de lo sustentable y ligado al cuidado del medio ambiente.

Bajo esta premisa, una de las 120 invitadas quesin dudas dejó a todos los asistentes al evento viñamarino boquiabiertos, fue la cantante Vesta Lugg, quien desfiló utilizando solamente ropa interior.

“No hay nada más sustentable que no usar nada, no comprar nada, literalmente no consumir nada”, aseguró la también influencer, quien añadió que “esa es la propuesta que llevamos hoy, sentirse muy empoderada en el cuerpo femenino”.

