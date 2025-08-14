Fran García-Huidobro rompe el silencio y aclara rumores sobre supuesto vínculo en caso Monsalve

Fran García-Huidobro se vio inesperadamente envuelta en una situación delicada y compleja. Y es que su nombre apareció vinculado al mediático "Caso Monsalve", lo que la llevó a emitir rápidamente una declaración pública con el fin de desmentir categóricamente cualquier relación con los hechos.

El "caso Monsalve", que tiene como protagonista al exsubsecretario Manuel Monsalve —acusado gravemente por una exasesora de su gabinete de abuso sexual y violación—, ha dado un nuevo giro en la esfera pública.

En el marco de la investigación judicial en curso, el nombre de la conductora fue mencionado dentro de una de las líneas del caso, generando un gran revuelo mediático.

POR QUÉ NOMBRAN A FRAN GARCÍA-HUIDOBRO EN EL CASO MONSALVE

Durante estos días salió a luz una declaración de Fernando Silva Tagliabúe, expareja de la denunciante, quien afirmó que Víctor Providel —abogado defensor de Manuel Monsalve— le habría comentado sobre un presunto vínculo con Fran García-Huidobro.

Según su testimonio, el propósito de ese supuesto contacto habría sido compartir material íntimo de la víctima, con la intención de que fuera difundido en el programa de farándula "Only Fama".

Debido a esta grave acusación, la animadora de televisión no dudó en desmentir esta información y utilizó sus redes sociales para informar sobre lo ocurrido.

“Me imagino que están sorprendidos, déjenme decirles que yo más”, comenzó diciendo Fran.

Luego, dejó en claro que nunca existió tal llamado. "No recuerdo jamás haber recibido un llamado de nadie vinculado a este caso. Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió", sentenció.

Bajo esta misma línea, la actriz señaló que en relación a las informaciones que están dando vuelta en los medios de farándula, "que yo recuerde, no es cierto".

Finalmente, la conductora de Only Fama aclaró cómo funciona su trabajo cuando recibe este tipo de información tan delicada.

"En general sí me llaman y sí se contactan conmigo personas para mostrarme videos o informarme de algún rumor de la farándula, cosa que yo siempre derivo al equipo periodístico de Only Fama, porque por más años que yo lleve en esto, yo soy actriz, no soy periodista", cerró García-Huidobro.

