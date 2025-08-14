Aseguran que Pancha Merino ya sospechaba de una infidelidad por parte de Andrea Marocchino: "Esto la vino a saturar un poco"

A una semana de hacerse público el fin de la relación entre Pancha Merino y Andrea Marocchino, tras seis años juntos, han comenzado a salir a la luz nuevos detalles sobre las razones de la polémica ruptura, donde ahora aseguraron que incluiría la participación de terceros.

Durante la jornada del miércoles, Adriana Barrientos aseguró haber presenciado comportamientos desleales por parte del empresario hacia la actriz, mientras que Cecilia Gutiérrez reveló información adicional, incluyendo una imagen que podría servir como evidencia.

"Infidelidad también. Me consta. Yo estaba ahí, al lado del teléfono mirando. A mi me tocó ver los llamados telefónicos y los mensajes que le mandaban personas que estaban al lado mío. Yo llevo años contando esta historia. Y después esta misma niña con la que le pusieron los cachos a Pancha, me pusieron los cachos a mi. Y se acabó mi amistad con esa niña. Yo si veía cómo Andrea se mensajeaba para juntarse", señaló La Leona en Zona de Estrellas.

Ahora, la Miss Bombastic de la farándula compartió imágenes exclusivas en sus redes sociales y además aseguró que la actriz ya sospechaba de esta mujer quien supuestamente mantendría un vínculo a escondidas con el italiano.

"Yo tuve acceso a una foto de Andrea. Son fotografías de un carrete en que Andrea está con otra chica. Te mentiría si te dijera que aparecen besándose, pero sí aparecen cerca. Es una mujer que Pancha ya tenía en su radar, que ya tenía algún tipo de sospecha respecto a ella. Esto vino a saturar un poco a la Pancha", reveló la periodista de espectáculos.

Más tarde, mediante su cuenta de Instagram, la comunicadora dio a conocer la fecha en que fue informada de que Marocchino había sido visto en una discoteca junto a otra mujer. Posteriormente, confirmó con la propia Francisca que se trataba de la persona que ella ya sospechaba desde hace un tiempo.

Cecilia recibió las imágenes el 27 de junio, pero al no mostrar una infidelidad explícita y estar algo borrosas, optó por no comentarle nada a Merino hasta que fue la propia actriz quien le consultó al respecto.

Luego, la comunicadora en su cuenta de Instagram señaló que: "La Pancha me pregunta, me dice '¿a ti no te ha llegado nada de Andrea?', yo me quedo callada y ella me dice: 'cuéntame, porque nosotros estamos súper mal, él se fue de la casa y estamos distanciados'. Ahí ella me cuenta que efectivamente están mal, que estaba dudando también y me describe a una chica, me dice: '¿La chica de la foto tiene tales características?', y yo le dije: 'Sí'. Le mando la foto, y a los dos días se hace pública su separación, su distanciamiento".

Finalmente, Cecilia reveló que compartió las fotos luego de enterarse que estas ya habían sido filtradas.

